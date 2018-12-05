Совфед призвал ООН и ОБСЕ осудить противоправные действия Киева в Керченском проливе

Москва, 5 декабря. Совет Федерации принял обращение к парламентам стран-членов Совета Безопасности ООН и ОБСЕ с призывом осудить противоправные действия Украины в Керченском проливе и решения Киева, последовавшие за инцидентом.

Российские парламентарии обратились к коллегам иностранных государств, прежде всего к парламентам Германии и Франции, с призывом дать свою оценку действиям украинских властей, которые после устроенной киевскими кораблями провокации в Азовском море ввели на Украине военное положение и запретили въезд в страну российским гражданам.

Сенаторы подчеркнули, что 25 ноября текущего года в районе Керченского пролива имел место факт противоправного пересечения госграницы РФ судами военно-морских сил Украины (ВМСУ), что явилось нарушением российского законодательства и Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года.

В Совфеде выразили озабоченность в связи с тем, что провокация Киева спровоцировала усиление международной напряженности и стала поводом для ограничения прав граждан обоих государств.

«Провокация, несомненно, была приурочена к началу встречи «Группы двадцати», а также к старту президентской предвыборной кампании на Украине», — говорится в обращении.

Напомним, украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» 25 ноября вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По решению суда все 24 украинских военнослужащих арестованы на два месяца.

На Украине расценили законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ и заявили о введении в стране военного положения на 30 дней.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Керченском проливе провокацией, которую Киев организовал в преддверии голосования на Украине, намеченного на весну 2019 года, пишет Infox.ru.

Накануне Государственная дума на пленарном заседании приняла заявление с призывом к международным парламентским организациям осудить провокации со стороны Киева, в том числе в связи с инцидентом в Керченском проливе, где украинские корабли нарушили госграницу РФ.