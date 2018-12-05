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Экономика

Сбербанк изменил условия потребительских кредитов

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Сбербанк изменил условия потребительских кредитов

Москва, 5 декабря. Сбербанк изменил условия предоставления потребительских кредитов. Верхняя граница возраста заемщика была повышена до 70 лет, говорится в требованиях к получателям кредитов на сайте банка.

Отмечается, что, если речь идет об ипотечном кредите, то максимальный возраст заемщика на момент погашения задолженности по-прежнему не должен превышать 75 лет. Предельный возраст для получения кредитной карты — 65 лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Потребительские кредиты предоставляются в Сбербанке на срок от трех месяцев до семи лет. Объем займа не должен превышать пять миллионов рублей.

По программе «Новогодний кредит» ставки кредитования варьируются от 11,9% до 19,4%. Отмечается, что минимальная ставка распространяется на займы суммой от 300 тысяч рублей сроком погашения до 60 месяцев. Для того, чтобы получить кредит по такой ставке, заявку на займ необходимо оформлять через мобильное приложение Сбербанка. В отделениях банка ставка кредитования начинается от 12,4%.

Автор: Регина Пак
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