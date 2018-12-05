Еще одно мощное землетрясение зафиксировали у Новой Каледонии

Вашингтон, 5 декабря. Землетрясение магнитудой семь баллов произошло в среду возле Новой Каледонии — заморского административно-территориального образования Франции с особым статусом. Об этом сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что в данном регионе было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,6, после чего из-за формирования цунами местные власти объявили о необходимости эвакуации жителей нескольких районов.