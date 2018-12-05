«Они держат нашу Бутину»: в Совфеде назвали шантажом требование США освободить украинских моряков

Госдепартамент США потребовал от России незамедлительно освободить задержанных вблизи Керченского пролива украинских моряков, которые участвовали в провокации в российских территориальных водах. В случае отказа выполнить эти требования Вашингтон пригрозил Москве «последствиями» и «болью».

«Мы хотим, чтобы в России восприняли сообщение, что им нужно освободить [украинский] экипаж, иначе будут последствия, и боль со временем станет только сильнее», — заявил представитель Госдепа.

Чиновник вновь повторил ранее опровергнутые Москвой обвинения в адрес России в связи с инцидентом у Керченского пролива. США назвали действия РФ «формой агрессивного поведения», «актом агрессии», а также «явной военной эскалацией, нарушением международного права и свободы судоходства». Были выдвинуты и другие обвинения, а также озвучены угрозы в адрес РФ.

Стенограмма выступления представителя Госдепа приводится пресс-службой ведомства. Имя спикера в ней не указано, однако есть предположение, что угрозы в адрес России озвучил лично госсекретарь США Майк Помпео.

Возмутительным считает шантаж со стороны государственного департамента США первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Мне кажется, американцы считают, что имеют дело не с Россией — великой державой, а с какой-то банановой республикой, из тех, которых они кормят, — с возмущением отметил Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей. — Какое они имеют право вмешиваться в наши внутренние дела?! Они там ни за что держат [в тюрьме] нашу гражданку Марину Бутину, обвиняя ее бог знает в чем, и вдруг они считают, что имеют право вмешиваться в историю с явным нарушением государственной границы России, которое совершили украинские моряки».

По словам российского сенатора, это чисто внутреннее дело России, и она никому не позволит вмешиваться в осуществление правосудия на своей территории.

«Эти моряки находятся под уголовным преследованием, сейчас идет расследование, и ни одна уважающая себя страна мира даже реагировать на это не будет. Уверен, американцы это знают, и все это делается исключительно для того, чтобы еще раз для всего мира изобразить Россию в образе врага, не более того. Они же понимают, что все выдвигаемые ими «требования» — это просто шантаж, которому Россия никогда не подчинится», — резюмировал Владимир Джабаров.

Ранее представитель Госдепа подчеркнул, что России должно быть совершенно ясно, что пока она удерживает задержанных украинских моряков, США продолжат давление, сообщает «ФедералПресс».

«Они должны освободить экипажи, вернуть корабли, и это не то, на что мы будем закрывать глаза», — заявили в Госдепе.

Также, по словам представителя Госдепа, инцидент в Керченском проливе должен заставить Евросоюз отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Ридус» напоминает, что инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября: за нарушение российской морской границы пограничные катера ФСБ задержали три украинских судна-нарушителя: «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Члены экипажей были арестованы и сейчас содержатся в следственных изоляторах Москвы. Нарушителям грозит до шести лет лишения свободы. Трое из них уже признались, что сознательно участвовали в провокации.