Сирия: РФ за сутки зафиксировала одно нарушение в провинции Латакия

Дамаск, 5 декабря. Российские наблюдатели за минувшие сутки зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — семь. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в среду на сайте ведомства.

По данным Минобороны, за прошедший день российская сторона зафиксировала один случай стрельбы в провинции Латакия.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 7 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — 4, Алеппо — 3», — говорится в бюллетене.

Также отмечается, что в течение прошедших суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в провинции Алеппо.