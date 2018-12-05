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В рамках G20 главы МИД России, Индии и Китая договорились о дальнейшем сотрудничестве

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По завершении саммита G20 представитель президента РФ в «большой двадцатке» Светлана Лукаш провела брифинг в пресс-центре МИДа.  Светлана  поделилась впечатлениями от участия в экономическом саммите.

«Российская сторона высоко оценила подготовку мероприятия. Главным достижением саммита в Буэнос-Айресе стало подтверждение того, что ведущие экономики мира готовы сообща решать проблемы и отвечать на глобальные вызовы», – сообщила Лукаш.

В рамках встречи главы МИД России, Индии и Китая (РИК) рассказали какие общие принципы и ценности влияют на развитие трех стран. Это нацеленность на открытую торговую и экономическую систему, уважение суверенитета и принцип невмешательства во внутренние дела. Лидеры договорились и дальше встречаться в подобном формате.

«Встреча прошла успешно. Между нашими тремя странами очень много общего. Подобный формат используется очень часто, и, конечно, такие встречи будут продолжаться», – заявила представитель президента РФ.

Автор: Дарья Шмелева
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