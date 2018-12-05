В рамках G20 главы МИД России, Индии и Китая договорились о дальнейшем сотрудничестве

По завершении саммита G20 представитель президента РФ в «большой двадцатке» Светлана Лукаш провела брифинг в пресс-центре МИДа. Светлана поделилась впечатлениями от участия в экономическом саммите.

«Российская сторона высоко оценила подготовку мероприятия. Главным достижением саммита в Буэнос-Айресе стало подтверждение того, что ведущие экономики мира готовы сообща решать проблемы и отвечать на глобальные вызовы», – сообщила Лукаш.

В рамках встречи главы МИД России, Индии и Китая (РИК) рассказали какие общие принципы и ценности влияют на развитие трех стран. Это нацеленность на открытую торговую и экономическую систему, уважение суверенитета и принцип невмешательства во внутренние дела. Лидеры договорились и дальше встречаться в подобном формате.