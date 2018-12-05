Британские археологи обнаружили в Темзе 500-летнего утопленника в кожаных сапогах

Лондон, 5 декабря. В британской столице археологи обнаружили 500-летний скелет человека в хорошо сохранившихся кожаных сапогах. Останки были найдены на месте проведения канализационных работ в районе Бермондси.

Скелет лежал в донных отложениях старого русла Темзы лицом вниз. По мнению археологов, на момент гибели мужчине было 35 лет. Предположительно, он был рыбаком, торговцем морепродуктами или моряком. Об этом свидетельствуют его высокие сапоги – именно такие носили в Лондоне 500 лет назад представители этих профессий.

The skeleton of a man, dating back around 500 years, has been discovered face down in the mud under London's River Thames, with his thigh-high leather footwear remaining virtually intact https://t.co/rEP8O4UoKF pic.twitter.com/WVQYjQ5SMt — CNN (@CNN) December 4, 2018

Мужчина, как отметили ученые, умер неестественной смертью. Его могло засосать в ил Темзы при падении, не исключено, что мужчину намеренно столкнули в воду, пишет KP.ru со ссылкой на Daily Mail. Археологи отметили, что сапоги, в которых погибший пролежал на дне Темзы, были дорогими, и в них мужчину не стали бы хоронить. По обуви ученые намерены выяснить, какой образ жизни вел погибший.