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Британские археологи обнаружили в Темзе 500-летнего утопленника в кожаных сапогах

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Британские археологи обнаружили в Темзе 500-летнего утопленника в кожаных сапогах

Лондон, 5 декабря. В британской столице археологи обнаружили 500-летний скелет человека в хорошо сохранившихся кожаных сапогах. Останки были найдены на месте проведения канализационных работ в районе Бермондси.

Скелет лежал в донных отложениях старого русла Темзы лицом вниз. По мнению археологов, на момент гибели мужчине было 35 лет. Предположительно, он был рыбаком, торговцем морепродуктами или моряком. Об этом свидетельствуют его высокие сапоги – именно такие носили в Лондоне 500 лет назад представители этих профессий.

Мужчина, как отметили ученые, умер неестественной смертью. Его могло засосать в ил Темзы при падении, не исключено, что мужчину намеренно столкнули в воду, пишет KP.ru со ссылкой на Daily Mail. Археологи отметили, что сапоги, в которых погибший пролежал на дне Темзы, были дорогими, и в них мужчину не стали бы хоронить. По обуви ученые намерены выяснить, какой образ жизни вел погибший.

Автор: Василий Котов
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