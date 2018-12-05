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Ребенок на Урале сломал позвоночник во время прогулки

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Ребенок на Урале сломал позвоночник во время прогулки

Екатеринбург, 5 декабря. В Каменске-Уральском 12-летний ребенок во время прогулки во дворе дома случайно упал в подвал с высоты около двух метров. Об этом сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По имеющимся данным, подросток травмировал позвоночник и был госпитализирован.

Согласно информации прокуратуры, инцидент произошел 1 декабря. Ребенок гулял во дворе, поскользнулся и упал в подвал.

В настоящее время по данному факту прокуратура инициировала проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет «ФедералПресс».

Кроме того, определяются лица, ответственные за обслуживание жилого дома. По окончании проверки будут приняты соответствующие меры.

Автор: Андрей Крылов
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