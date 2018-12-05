Ребенок на Урале сломал позвоночник во время прогулки

Екатеринбург, 5 декабря. В Каменске-Уральском 12-летний ребенок во время прогулки во дворе дома случайно упал в подвал с высоты около двух метров. Об этом сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По имеющимся данным, подросток травмировал позвоночник и был госпитализирован.

Согласно информации прокуратуры, инцидент произошел 1 декабря. Ребенок гулял во дворе, поскользнулся и упал в подвал.

В настоящее время по данному факту прокуратура инициировала проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет «ФедералПресс».

Кроме того, определяются лица, ответственные за обслуживание жилого дома. По окончании проверки будут приняты соответствующие меры.