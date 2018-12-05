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Группу украинских нелегалов задержали в Крыму

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Группу украинских нелегалов задержали в Крыму

Симферополь, 5 декабря. Группу нелегальных трудовых мигрантов из Украины обнаружили в Крыму. Двух человек выдворили за пределы России, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.

Вместе с группой украинских мигрантов был также задержан человек без гражданства. Нелегалов обнаружили в селе Кипарисном Алуштинского района. Выяснилось, что мигранты проводили ремонт одного из жилых домов в поселке. Патента на работу в России у них не было.

«Сотрудниками контрольных органов задокументированы факты незаконного пребывания иностранцев на территории России, а также факт использования иностранной рабочей силы без патента», — сообщили в погрануправлении ФСБ.

Отмечается, что всех задержанных мигрантов привлекли к административной ответственности. Кроме того, двое из них нарушили правила въезда и режим пребывания в России. Из-за этого их выдворили из страны. Общая сумма штрафов составила 18 тысяч рублей.

Автор: Регина Пак
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