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Эксперты рассказали, как самостоятельно «оживить» замерзший двигатель

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Стало известно, как самостоятельно «оживить» замерзший двигатель

Москва, 5 декабря. Эксперты рассказали, как в холода самостоятельно восстановить работу замерзшего двигателя автомобиля, не прибегая к услугам специалистов. По их словам, существует как минимум два способа, чтобы завести машину.

В первом случае специалисты советуют прогреть аккумулятор. Для этого необходимо включить зажигание, а затем на несколько секунд ближний свет. При этом важно, чтобы остальные приборы, питающиеся энергией от аккумулятора, были выключены. Такая мера, передает «Пятый канал», позволит быстро нагреть аккумулятор и повысить его эффективность. Прогревшийся аккумулятор поможет запустить мотор машины.

Второй способ — тепловая пушка. Однако, как отмечают опытные водители, в городских условиях применить его достаточно сложно. Для метода необходимо, чтобы машина была припаркована на стоянке, оборудованной электрическими розетками.

Эксперты также напомнили, что в крупных городах работают сервисы «тепловой реанимации», которые с помощью специального оборудования отогревают замерзшие машины за 15-20 мнут.

Автор: Василий Котов
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