Порошенко объяснили, как Москва обойдет «срочное и важное» ЕСПЧ по керченскому инциденту

Москва, 5 декабря. Заявления украинского президента Петра Порошенко о «срочном и важном» решении ЕСПЧ по инциденту в Керчи звучат странно, учитывая то, что Москва может не исполнять его, заявил специалист в области международного права Вячеслав Кокуркин.

Он напомнил, что закон, по которому КС РФ может игнорировать решение ЕСПЧ, если оно расходится с Конституцией РФ, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в 2015 году. По мнению Кокуркина, ЕСПЧ вообще является уникальным органом, созданным специально под Европейскую конвенцию о защите прав человека. Этот суд занимае

«[ЕСПЧ] эти положения толкует и, если усмотрит нарушение, присуждает компенсации. Часто этот процесс совсем не похож на юридическую практику, а напоминает инструмент политического давления», — отметил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

В качестве примера он привел решения ЕСПЧ по жалобам блогера Алексея Навального. Они были рассмотрены в кратчайшие сроки, а другие «простые смертные» россияне дожидаются ответов на свои заявления годами.

«И ЕСПЧ может отреагировать как угодно на ответ Москвы — европейцам в принципе не нравится наш механизм признания их решений неисполнимыми, но повлиять на него они бессильны», — подчеркнул специалист.

Поэтому, по мнению Кокуркина, Порошенко ждет разочарование, ведь, Москва, которую украинский лидер поспешил обязать исполнять решение ЕСПЧ, легко может этого не делать.

«Принудить ЕСПЧ нашу страну не может в принципе, тем более, в столь спорной ситуации, какую озвучил Порошенко», — заключил он.

Портал Infox, в свою очередь, напомнил, что в конце апреля этого года министр юстиции Александр Коновалов допустил возможность выхода России из ЕСПЧ и отказа Москвы оплачивать профессиональных «страдальцев». Глава Минюста также указал на то, что в последние годы наша страна сталкивается просто с беспрецедентным давлением.

О «срочном и важном решении ЕСПЧ» по керченскому инциденту Порошенко заявил 3 декабря. По его словам, Страсбург потребовал от Москвы сообщить основания, по которым были задержаны моряки трех кораблей ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», условия их содержания под арестом, а также ответить на ряд других вопросов.

При этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отмечала ранее, что регулярно передает украинским властям всю информацию, касающуюся 24 моряков.

