Договора нет — вылетайте: в Киеве признали плачевные последствия разрыва дружбы с РФ

Киев, 5 декабря. Украина экономически потеряет от разрыва договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией больше, чем РФ, поскольку Киев зависит от Москвы. Такое мнение выразил президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

По его словам, украинское государство экономически зависимо от российского, поэтому расторжение договора невыгодно Киеву. Москва после разрыва дружбы перестанет пропускать на свою территорию товары украинского производства и закроет свой рынок, что приведет к плачевным последствиям, признал экономист.

В подтверждение своих слов он привел пример Грузии, которая после событий 2008 года, когда Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств, разорвала дипломатические отношения с РФ и вышла из состава СНГ.

«Экспорт Украины в Россию в этом году упал почти на 15% (…) Мы потеряем больше, чем Россия, запомните. Потому что для России мы очень маленький партнер. В 2,4 раза мы теперь потеряли экспорт в Россию», – подчеркнул Охрименко в эфире «Телеканала 112».

При этом эксперт напомнил, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией представляет собой нечто большее, чем одно соглашение. Он корреспондируется с рядом других договоров, что при разрыве дружбы спровоцирует ответные действия Москвы, считает Охрименко.

«Она берет сейчас эти договоры: «Так договора нет – вылетайте». Грузия в свое время сделала такую дурость, а теперь хочет вернуться на рынок России – не получается», – констатировал Охрименко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 17 сентября подписал указ о расторжении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, передает «ФедералПресс». Таким образом он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), пишет Infox.ru.

Согласно украинскому законодательству, документ должны одобрить в Верховной раде, поэтому 3 декабря Порошенко внес законопроект в Раду как неотложный. Отношения Украины с Россией должны быть расторгнуты, согласно документу, в 2019 году.

Многие эксперты пришли к мнению, что разрыв Киевом договора приведет к «катастрофическим последствиям». Экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович и вовсе подчеркнул, что Россия от прекращения действия договоренности ничего не потеряет, в то время как Украина создает себе осложнения, которые появятся в перспективе, после завершения конфликта с РФ.