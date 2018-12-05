Украинских прокуроров позвали в Крым после объявления в розыск пограничников

Симферополь, 5 декабря. Представители украинской прокуратуры могут самостоятельно приехать в Крым и озвучить свою позицию по отношению к российским пограничникам, объявленным киевскими властями в розыск после инцидента в Азове. Об этом в среду сообщил первый вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс.

После провокации Украины в Керченском проливе, когда украинские корабли ВМС нарушили границу Российской Федерации и были задержаны, украинская прокуратура возбудила уголовное производство по трем статьям — «Подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», «Покушение на преступление» и «Умышленное убийство». При этом военная прокуратура Южного региона Украины объявила в розыск восемь россиян, в том числе заместителя начальника пограничной службы Федеральной службы безопасности Геннадия Медведева, в связи с расследованием Киевом инцидента в Азове.

По словам Фикса, никто не скрывается от украинской стороны. Он подчеркнул, что украинская прокуратура напрасно тратит время, передает РИА Новости.

«Пусть представители Украины приезжают в Крым и лично объяснят свою позицию», — предложил Фикс.

Три корабля военно-морских сил Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — 25 ноября нарушили государственную границу РФ, вторглись в территориальные воды России, совершали опасные маневры и не реагировали на законные требования российской стороны остановиться. В результате корабли были задержаны.