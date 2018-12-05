Фрагмент диадемы эпохи палеолита найден в пещере на Алтае

Горно-Алтайск, 4 декабря. В Денисовой пещере на Алтае обнаружен фрагмент диадемы эпохи палеолита, сделанной из бивня мамонта. По данным археологов, возраст уникальной находки составляет около 45−50 тысяч лет.

Раскопки проводили сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН. По их словам, этот обруч древний человек носил для поддержания волос и использовал не как украшение, а как утилитарный бытовой предмет.

На это, по их мнению, также указывает то, что на диадеме нет никаких орнаментов, и поэтому она вряд ли была культовым предметом.

Ученые полагают, отметили, что диадема была сломана при ношении или через некоторое время после него, пишет News.ru.

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