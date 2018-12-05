ЦБ РФ сократил почти половину сотрудников банковского надзора

Москва, 5 декабря. Центральный Банк России сократил 45 процентов сотрудников, курировавших банковский надзор, после передачи этой функции от региональных подразделений Службе текущего банковского надзора. Об этом заявила заместитель главы регулятора Ольга Полякова.

Она отметила, что проводился «отбор, профессиональное тестирование», а специалисты, которые претендовали или уже занимали руководящие посты, проходили также тестирование на умение руководить процессами.

По ее словам, во время реформирования банковского мониторинга ЦБ смог обеспечить непрерывность деятельности и сохранить накопленные сотрудниками в регионах опыт и знания о финансово-кредитных учреждениях, сообщает «Российская газета».

Банк России окончил централизацию банковского надзора в октябре текущего года. В итоге финансово-кредитные организации, ранее поднадзорные региональным управлениям регулятора, перешли под контроль Службы текущего банковского надзора.

На данный момент данная структура осуществляет контроль за 474 кредитными учреждениями.