Ученые попробуют охладить Землю уже в 2019 году

Вашингтон, 5 декабря. Эксперимент по охлаждению Земли планируют впервые провести в реальной среде, а не в рамках компьютерного моделирования, его запустят гарвардские ученые уже в следующем году.

Эксперимент, названный Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (ScoPEx), предполагает запуск в стратосферу воздушного шара, который поднимется на высоту около 20 километров. После этого он распылит небольшой аэрозольный баллон карбоната кальция.

Распыленные частицы рассеются в воздушном пространстве длиной около одного километра и диаметров в 100 метров. Воздушный шар в процессе возврата на поверхность Земли пролетит сквозь них и проанализирует процессы, происходящие в небе, пишет Naked Science.

Цель эксперимента — возможность увидеть частицы, отражающие солнечные лучи, и получение ответа на вопрос, смогут ли они повлиять на охлаждение поверхности планеты.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) разместило в своем Twitter-аккаунте ролик вращения астероида Бенну (Bennu), считающегося потенциально опасным для планеты. Астероид планируют изучать на протяжении года, после чего космический зонд возьмет образцы Бенну для последующего анализа научными специалистами.