ЦБ РФ обязал банки проверять клиентов по открытым источникам

Москва, 5 декабря. Центральный банк РФ с 1 января следующего года будет тщательнее следить за тем, как российские банки контролируют риски, исходящие от клиентов строительного сектора, услуг и торговли. Об этом регулятор уведомил кредитные организации.

По поручению ЦБ РФ, банкам теперь следует не только запрашивать у клиентов информацию, но также и проверять их данные по всем открытым источникам, после чего вносить коррективы в собственные процедуры комплаенса.

Помимо этого, отмечается в уведомлении, с 2019 года Центробанк при оценке качества работы службы внутреннего контроля кредитной организации станет учитывать и то, насколько эффективно будут пресечены сомнительные операции, пишет «Ведомости».

Стоит отметить, что в середине прошлого месяца регулятор впервые опубликовал данные о том, какие отрасли считаются главными клиентами теневого финансового рынка. Так, по данным Центробанка, 30% приходится на долю строительного сектора, 21% — на долю логистики, еще 20% — на долю торговли строительными и промышленными товарами.

Представители Центробанка подчеркнули, что бизнес, стремясь скрыть от банка операции, зачастую авансирует уплату налогов, в первую очередь НДС и налог на прибыль, в бюджет и поддерживает их адекватную структуру в то время, как на самом деле не имеет налогооблагаемой базы.

Ранее стало известно, что Центральный Банк России сократил 45% сотрудников, курировавших банковский надзор, после передачи этой функции от региональных подразделений Службе текущего банковского надзора. На данный момент данная структура осуществляет контроль за 474 кредитными учреждениями.