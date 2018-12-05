«Как от козла молока»: Поклонская оценила эффективность розыска Киевом российских пограничников

Симферополь, 5 декабря. Киев объявил в розыск российских пограничников после инцидента в Керченском проливе. Депутат Госдумы Наталья Поклонская оценила эффективность данной меры украинских властей, назвав ее бесполезной с практической точки зрения.

«Как бесполезно ждать от козла молока, так же и бесполезно ждать какой-либо практической пользы от этого решения», — отметила она в беседе с РИА Новости.

Поклонская добавила, что в то же время, как считают врачи, больному лучше принимать плацебо, если ему от него легче.

Три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» 25 ноября незаконно пересекли российскую границу в Черном море и взяли курс на Керченский пролив, попутно совершая опасные маневры. Требования российских пограничников моряки игнорировали.

Чтобы задержать суда, погранслужба РФ была вынуждена прибегнуть к специальным мерам. Как подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, российские пограничники действовали в соответствии с планом по прикрытию границы и не нарушали международное законодательство.

Россия считает произошедшее в Керченском проливе провокацией со стороны украинских властей. При этом Киев воспользовался инцидентом, чтобы ввести в стране военное положение. Кроме того, на Украине возбудили против РФ уголовные дела по трем статьям, а восемь граждан России объявили в розыск.

Как считают политические эксперты, в настоящее время президент Украины Петр Порошенко намеренно нагнетает обстановку в регионе. В беседе с RT первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров пояснил, что Порошенко стремится вызвать истерику среди населения в связи с предстоящими выборами главы государства на Украине.