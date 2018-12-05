Московская полиция опровергла введение плана «Сирена» из-за вооруженного охранника

Москва, 5 декабря. Московская полиция опровергла введение плана «Сирена» в связи с побегом вооруженного автоматом сотрудника военизированной охраны. В пресс-службе столичного ГУ МВД заявили, что подобные мероприятия в городе не проводятся.

«В Москве никаких подобных мероприятий не проводится», — цитирует сообщение ТАСС.

Мужчина 1957 года рождения, охранявший мост в городе Муром Владимирской области, сбежал со своего поста вместе с автоматом и двумя снаряженными магазинами к нему. В настоящее время он разыскивается правоохранительными органами. В последний раз охранника видели в Ленинском районе Московской области. Предположительно, он находится в столице.