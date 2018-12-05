Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Московская полиция опровергла введение плана «Сирена» из-за вооруженного охранника

175
0 Оставить комментарий

Московская полиция опровергла введение плана «Сирена» из-за вооруженного охранника

Москва, 5 декабря. Московская полиция опровергла введение плана «Сирена» в связи с побегом вооруженного автоматом сотрудника военизированной охраны. В пресс-службе столичного ГУ МВД заявили, что подобные мероприятия в городе не проводятся.

«В Москве никаких подобных мероприятий не проводится», — цитирует сообщение ТАСС.

Мужчина 1957 года рождения, охранявший мост в городе Муром Владимирской области, сбежал со своего поста вместе с автоматом и двумя снаряженными магазинами к нему. В настоящее время он разыскивается правоохранительными органами. В последний раз охранника видели в Ленинском районе Московской области. Предположительно, он находится в столице.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.