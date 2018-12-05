Администрация Трампа хочет ввести пошлину за прошение об убежище в США

Вашингтон, 5 декабря. Администрация президента США Дональда Трампа, известного своей жесткой позицией по вопросу иммиграции, раздумывает над введением пошлины для иммигрантов за подачу прошения на получение убежища на территории Штатов.

Если соискатель уже находится на территории США, то размер пошлины за такое прошение может составить 50 долларов. Сейчас процедура осуществляется бесплатно.

По данным портала BuzzFeed, если соискатель боится преследования в местах временного размещения или если он претендует на защиту в ходе процедуры депортации, и подает заявление в пункте пропуска на американской границе, тогда платить пошлину ему также не придется.

На сегодняшний день на рассмотрении Службы гражданства и иммиграции США находятся почти 300 тыс. ходатайств о получении убежища. Как отмечает BuzzFeed, за все эти заявления потенциально должна взиматься пошлина.

В начале ноября, как сообщал ранее «Ридус», Трамп запретил предоставлять убежище мигрантам, оказавшимся на территории США нелегальным образом.