Опубликовано видео развертывания российского лазерного комплекса «Пересвет»

Москва, 5 декабря. Видеозапись, на кадрах которой запечатлена постановка на опытно-боевое дежурство российского боевого лазера «Пересвет», появилась в Сети.

Ролик, опубликованный телеканалом «Звезда», показывает отработку военнослужащими действий по развертыванию и подготовке техники к применению.

Стоит отметить, что комплексы «Пересвет» уже поступили на вооружение российской армии. По данным Минобороны РФ, личный состав подразделений, оснащаемых боевым лазерным комплексом, прошел необходимую переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского, а также на предприятиях промышленности, приобретя необходимые знания и навыки.

Президент РФ Владимир Путин представил «Пересвет» в начале марта текущего года в рамках послания Федеральному собранию. Название для боевого российского лазера выбрали при помощи голосования.