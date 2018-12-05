Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Опубликовано видео развертывания российского лазерного комплекса «Пересвет»

100
0 Оставить комментарий

Опубликовано видео развертывания российского лазерного комплекса «Пересвет»

Москва, 5 декабря. Видеозапись, на кадрах которой запечатлена постановка на опытно-боевое дежурство российского боевого лазера «Пересвет», появилась в Сети.

Ролик, опубликованный телеканалом «Звезда», показывает отработку военнослужащими действий по развертыванию и подготовке техники к применению.

Стоит отметить, что комплексы «Пересвет» уже поступили на вооружение российской армии. По данным Минобороны РФ, личный состав подразделений, оснащаемых боевым лазерным комплексом, прошел необходимую переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского, а также на предприятиях промышленности, приобретя необходимые знания и навыки.

Президент РФ Владимир Путин представил «Пересвет» в начале марта текущего года в рамках послания Федеральному собранию. Название для боевого российского лазера выбрали при помощи голосования.

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.