Эксперт назвал три сценария начала военных столкновений между Россией и США

Москва, 5 декабря. Существует по меньшей мере три повода, которые могут привести к непреднамеренному военному столкновению Российской Федерации и США. Таким мнением поделился заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в рамках дискуссии «Международная безопасность 2018: состояние и перспективы».

Эксперт предупредил о «серьезных рисках» из-за глобальной конфронтации между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, есть три сценария неумышленного прямого военного столкновения между Россией и США.

Он отметил, что первый риск связан с киберугрозой — когда одно государство рассматривает хакерскую атаку против себя как старт полномасштабного нападения и отвечает на это также военными средствами, передает РИА Новости.

«Второй риск — это неконтролируемая гонка вооружений, в том числе размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе. Я считаю, что мы придем к этой действительности, к сожалению, через несколько лет», — отметил Суслов.

Как отметил специалист, третий сценарий, возможно, будет связан с Сирийской Арабской Республикой или черноморским регионом, где две державы «уже действуют в одном и том же оперативном пространстве или могут действовать», если американская сторона в будущем продолжит поддерживать провокации киевского руководства.

В течение последних лет РФ и США систематически обвиняют друг друга в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Москва неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства, но при этом у нее есть весьма серьезные вопросы относительно выполнения соглашений Вашингтоном.