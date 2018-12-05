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«Граждане СССР» массово отказываются платить за электричество на Камчатке

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«Граждане СССР» массово отказываются платить за электричество на Камчатке

Москва, 5 декабря. Члены так называемых организаций «граждан СССР» массово отказываются платить за электричество на Камчатке. Об этом сообщили в среду в ПАО «Камчатскэнерго».

По словам советника генерального директора по информационной политике компании Елены Симаевой, «советские граждане» присылают в «Камчатскэнерго» письма, в которых требуют перестать «подкидывать» им квитанции со счетами.

«В «Энергосбыт» приходят заявления от ряда потребителей, которые утверждают, что они руководствуются законами СССР, власть принадлежит народу, а народ против того, чтобы ему подбрасывали квитанции со счетами за потребление энергии», — уточнила Симаева в беседе с РИА Новости.

«Граждане СССР» массово отказываются платить за электричество на Камчатке

Она пояснила, что авторам подобных писем отправляется аргументированный ответ. В нем «Камчтаскэнерго» разъясняет, что работает в соответствии с законом о ЖКХ, указывает конкретные нормативные акты, на основе которых ведется деятельность, а также советует потребителям оплатить услуги.

Симаева добавила, что подобные письма от «граждан СССР» поступают в «Водоканал», управляющие компании и Фонд капитального ремонта. Как сообщало ИА «Камчатка-Информ», листовки некой организации «Профсоюз «Союза ССР» появились в регионе несколько месяцев назад. В них заявляется, что «жизнеобеспечивающие ресурсы» не должны быть платными, а отключение от них якобы является уголовным преступлением.

Автор: Василий Котов
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