Луценко запретил «гнобить» проукраинских активистов

Одесса, 5 декабря. Всевозможные нападения на активистов за их проукраинскую гражданскую позицию будут рассматриваться как атака на украинское государство вне зависимости от того, правы они или же нет. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Юрий Луценко во время выступления в Одессе.

Глава ГПУ сделал такое заявление на фоне расследования скандального нападения на чиновницу и общественную активистку из Херсона Екатерину Гандзюк, которую облили на улице серной кислотой.

Луценко указал, что в Одесской области пока еще «не покончено с сепаратистскими настроениями и сепаратистскими группировками», передает УНИАН.

По его словам, в ряде районов области открыто ведут антиукраинскую пропаганду. В этой связи он заявил, что любое посягательство на проукраински настроенных граждан будет рассматриваться как посягательство на государство.

Кроме того, он добавил, что всех тех, кто планирует их «гнобить за то, что они говорят по-украински или думают в пользу Украины, будут иметь дело с командой».