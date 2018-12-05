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Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у Новой Каледонии

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Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у Новой Каледонии

Москва, 5 декабря. Мощное землетрясение произошло утром в среду у берегов заморской территории Франции Новой Каледонии. Объявлена угроза возникновения цунами. Об этом сообщили в Тихоокеанском центре предупреждения цунами.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 7,6 балла началось в 04.18 утра (07.18 по Москве). Эпицентр находился в 153 километрах от города Тадин, очаг залегал на глубине 10 километров. Стихия может вызвать цунами у островов Луайоте, которые относятся к Новой Каледонии.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях, вызванных землетрясением.

Автор: Василий Котов
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