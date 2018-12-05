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«Погибают 20% заболевших»: солистка группы «Винтаж» рассказала о своем диагнозе

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«Погибают 20% заболевших»: солистка группы «Винтаж» рассказала о своем диагнозе

Москва, 5 декабря. Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева была госпитализирована из-за легионеллеза. Такой диагноз певице поставили врачи. Об этом артистка сообщила своим поклонникам в Instagram.

Плетнева, которая в настоящее время находится в больнице, отметила, что постепенно приходит в себя.

«Спасибо огромное врачам, которые правильно поставили диагноз – легионелла – и своевременно отреагировали, назначили правильное лечение! От этой болезни по сей день погибают 20% заболевших», — написала она в социальной сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С каждым днём всё больше прихожу в себя... Спасибо огромное врачам, которые правильно поставили диагноз «Легионелла» и своевременно среагировали, назначили правильное лечение!!! От этой болезни по сей день погибают 20 % заболевших из за того, что не могут установить правильно диагноз... Я всё это пишу для того, чтобы вы знали, что такое бывает!!! Не поленитесь залезть в интернет и прочитать об этом... Ведь я не знала и была уверена, что справлюсь сама... Пока я не хочу фотографировать себя, но уверена, что к субботе окончательно прийду в форму!!! Люблю вас всех, берегите себя и до встречи в Казани 8 декабря! Фото хочу подписать так: #мнеможнобытьслабойнонужнобытьсильной А как бы вы назвали? Пишите свои варианты! ????????????????????????

Публикация от Анна Плетнева (@dusya_star)

Подписчиков артистка призвала не пренебрегать своим здоровьем и почитать о бактерии, провоцирующей легочные заболевания в Интернете. Как отметила певица, она была уверена, что справится с болезнью сама. Также Плетнева добавила, что в скором времени увидится с поклонниками в Казани, где в начале декабря пройдет ее концерт.

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева попала в больницу 26 ноября с воспалением легких. Как передавало сетевое издание «Дни.ру», артистка страдала от удушающего кашля, однако 24 и 25 ноября, несмотря на это, дала два концерта.

Автор: Василий Котов
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