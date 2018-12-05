«Погибают 20% заболевших»: солистка группы «Винтаж» рассказала о своем диагнозе

Москва, 5 декабря. Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева была госпитализирована из-за легионеллеза. Такой диагноз певице поставили врачи. Об этом артистка сообщила своим поклонникам в Instagram.

Плетнева, которая в настоящее время находится в больнице, отметила, что постепенно приходит в себя.

«Спасибо огромное врачам, которые правильно поставили диагноз – легионелла – и своевременно отреагировали, назначили правильное лечение! От этой болезни по сей день погибают 20% заболевших», — написала она в социальной сети.

Подписчиков артистка призвала не пренебрегать своим здоровьем и почитать о бактерии, провоцирующей легочные заболевания в Интернете. Как отметила певица, она была уверена, что справится с болезнью сама. Также Плетнева добавила, что в скором времени увидится с поклонниками в Казани, где в начале декабря пройдет ее концерт.

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева попала в больницу 26 ноября с воспалением легких. Как передавало сетевое издание «Дни.ру», артистка страдала от удушающего кашля, однако 24 и 25 ноября, несмотря на это, дала два концерта.