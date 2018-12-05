В администрации США рассказали, когда Трамп ждет встречи с Путиным

Вашингтон, 5 декабря. Глава Белого дома Дональд Трамп ждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным после того, как ситуация вокруг инцидента в Керченском проливе будет решена. Об этом заявил ТАСС представитель администрации США высокого ранга на просьбу прокомментировать заявления российских властей касательно отмены запланированной встречи лидеров двух держав на полях саммита G20.

По словам собеседника агентства, причина отмены встречи двух президентов — задержание российской стороной украинских кораблей и их экипажей.

«Как уже сказал президент Трамп, он рассчитывает на проведение встречи после того, как ситуация будет урегулирована», — подчеркнул источник.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил журналистам, что отказ американского лидера от запланированной встречи с Путиным не обидел российского лидера, но вызвал сожаление.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал во время встречи со студентами МГИМО в минувший понедельник, что речи о том, чтобы следующая встреча двух лидеров прошла в столице США на данный момент не идет, и что площадка международных саммитов представляется наилучшим вариантом.

Встреча Путина и Трампа планировалась в рамках саммита G20 в Аргентине. Но накануне саммита Трамп в своем микроблоге Twitter написал, что принял решение отказаться от встречи с российским коллегой в связи с недавним инцидентом в Азове.

Корабли военно-морских сил Украины 25 ноября нарушили государственную границу РФ, вторглись в территориальные воды России и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться. В результате украинские корабли были задержаны. Киев назвал законные действия Москвы «агрессией».