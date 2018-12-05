Франция и Великобритания бездоказательно обвиняют Иран | 5 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Франция и Великобритания не представили доказательств вины Ирана Франция и Великобритания, созвавшие заседание Совбеза ООН из-за данных об испытаниях баллистических ракет в Иране, не представили никаких доказательств своих обвинений. Об этом сообщил официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский. Добавим, что консультации по этому вопросу проходили в закрытом режиме. Стржижовский отметил, что Россия не обладает сведениями о том, что Иран 1 декабря испытывал баллистическую ракету, спроектированную для доставки ядерных боеприпасов.

Госдеп США обвинил Россию во «лжи» при обсуждении проблем ДРСМД Госдепартамент США обвинил Москву во «лжи и запутывании» при обсуждении проблем, связанных с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В официальном заявлении Госдепартамента отмечается, что с 2014 года по инициативе Вашингтона было проведено 5 совещаний экспертов, включая две встречи комиссии, отвечающей за выполнение условий. США обвиняют Москву в разработке и приеме на вооружение ракетной системы 9M729. В России заявили, что радиус действия ракеты, о которой идет речь, не превышает обозначенных в договоре 500 км.

23 боевика ИГИЛ ликвидированы подразделениями сирийской армии Подразделения сирийской армии ликвидировали 23 боевика запрещенной в России организации ИГИЛ, в пустыне к востоку от города Хомс. В частности отряды правительственной армии уничтожили 2 их автомобиля, устроив засаду в районе между Бир аль-Хальба и Бир ас-Сафвания. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения вооруженных сил республики ликвидировали более 270 боевиков в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии.