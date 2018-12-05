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8:35 5 Декабря 2018

Франция и Великобритания бездоказательно обвиняют Иран | 5 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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Франция и Великобритания не представили доказательств вины Ирана

Франция и Великобритания бездоказательно обвиняют Иран | 5 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Франция и Великобритания, созвавшие заседание Совбеза ООН из-за данных об испытаниях баллистических ракет в Иране, не представили никаких доказательств своих обвинений. Об этом сообщил официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский. Добавим, что консультации по этому вопросу проходили в закрытом режиме. Стржижовский отметил, что Россия не обладает сведениями о том, что Иран 1 декабря испытывал баллистическую ракету, спроектированную для доставки ядерных боеприпасов.

Госдеп США обвинил Россию во «лжи» при обсуждении проблем ДРСМД

Франция и Великобритания бездоказательно обвиняют Иран | 5 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Госдепартамент США обвинил Москву во «лжи и запутывании» при обсуждении проблем, связанных с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В официальном заявлении Госдепартамента отмечается, что с 2014 года по инициативе Вашингтона было проведено 5 совещаний экспертов, включая две встречи комиссии, отвечающей за выполнение условий. США обвиняют Москву в разработке и приеме на вооружение ракетной системы 9M729. В России заявили, что радиус действия ракеты, о которой идет речь, не превышает обозначенных в договоре 500 км. 

23 боевика ИГИЛ ликвидированы подразделениями сирийской армии

Франция и Великобритания бездоказательно обвиняют Иран | 5 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Подразделения сирийской армии ликвидировали 23 боевика запрещенной в России организации ИГИЛ, в пустыне к востоку от города Хомс. В частности отряды правительственной армии уничтожили 2 их автомобиля, устроив засаду в районе между Бир аль-Хальба и Бир ас-Сафвания. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения вооруженных сил республики ликвидировали более 270 боевиков в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии.  

Серийное производство и продажа вертолета Ка-62 начнется в 2020 году

Франция и Великобритания бездоказательно обвиняют Иран | 5 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Серийное производство, а также продажа многоцелевого вертолета Ка-62 начнется в 2020 году. Об этом заявил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. По его словам, сейчас проходят сертификационные испытания машины, которую могут показать на авиасалоне «МАКС» в 2019 году. Напомним, что гражданский вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров и грузов, экстренной медицинской помощи и выполнения воздушных работ.

 