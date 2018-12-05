Роспотребнадзор сообщил об отсутствии жалоб на завышение цен на такси и каршеринг

Москва, 5 декабря. Роспотребнадзор с 5 по 19 ноября текущего года провел горячую линию по вопросам пользования услугами такси и каршеринга, которой воспользовались 3,3 тыс. граждан. По данным ведомства, жалобы на безосновательное завышение тарифов на перевозку в Роспотребнадзор не поступали.

На сайте ведомства сообщается, что специалисты Роспотребнадзора оказали 3,349 тыс. консультаций россиянам.

«По телефонам горячих линий было обработано 2,773 тыс. сообщений, 385 консультаций было оказано на личном приеме граждан, 191 обращение поступило в письменной форме», — следует из сообщения.

Наиболее часто — 43% обращений — эксперты консультировали граждан по вопросам правил оказания транспортных услуг. Вопросы и жалобы граждан относились к отсутствию данных о перевозчике и разрешению на осуществление работы по перевозке такси.

Кроме того, россиян интересовали их права в случае отказа перевозки из-за дальности маршрута или из-за подозрения перевозчика, что пассажир находится в алкогольном опьянении, говорится на сайте ведомства.