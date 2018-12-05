План «Сирена» ввели в Москве из-за сбежавшего с автоматом сотрудника ВОХР

Москва, 5 декабря. В Москве в связи с побегом вооруженного автоматом сотрудника военизированной охраны введен план «Сирена». Об этом сообщили в среду в правоохранительных органах.

Как уточняется в сообщении, мужчина 1957 года рождения охранял мост в городе Муром Владимирской области, однако сбежал со своего поста. По информации полиции, при себе у охранника находится автомат и два снаряженных магазина к нему.

«Предположительно, он находится в столице, куда приехал на своей машине ВАЗ 2109 цвета черный металлик», — сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.

Ранее предполагалось, что сбежавший находится на срочной военной службе. В последний раз мужчину видели в Ленинском районе Московской области.