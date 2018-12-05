Кожемяко поддержал просьбу депутатов Сахалина к Путину назначить врио главы области

Владивосток, 5 декабря. Временно исполняющий обязанности главы Приморского края Олег Кожемяко заявил, что поддержит просьбу депутатов Сахалинской области к президенту России Владимиру Путину о назначении врио главы островного региона.

Сахалинская областная дума 30 ноября текущего года решила обратиться к главе российского государства о назначении врио губернатора региона​​​.

«Я могу только поддержать решение сахалинских депутатов обратиться к президенту о назначении врио. Естественно, это важно, поскольку сейчас области необходимо принимать бюджет, необходимо принимать другие решения», — заявил Кожемяко журналистам.

Он обратил внимание на то, что регион не может оставаться без руководителя, к тому же необходимо продолжать региональные государственные программы, которые там действуют.

Напомним, в Сахалинской области нет врио губернатора в течение двух месяцев. Олега Кожемяко, который возглавлял регион свыше двух лет, в сентябре российский лидер Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Приморья.