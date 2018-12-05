Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Хакеры крали деньги у пользователей iPhone с помощью фитнес-приложений

442
0 Оставить комментарий

Хакеры крали деньги у пользователей iPhone с помощью фитнес-приложений

Нью-Йорк, 5 декабря. Специалист по компьютерной безопасности компании ESET обнаружил в AppStore два вредоносных фитнес-приложения, которые крали деньги у пользователей Apple.

Злоумышленники использовали функцию распознавания отпечатка пальца в смартфонах от Apple. Так, во время первого открытия приложения пользователя просили отсканировать отпечаток пальца якобы для разработки диеты.

Однако после сканирования открывалась страница платной версии программы, а сканирование отпечатка пальца подтверждало ее покупку. При этом копия «улучшенной» версии программы обходилась пользователю в 120 долларов.

Специалист по компьютерной безопасности Лукас Стефанко опубликовал расследование в блоге компании ESET. По его словам, для кражи денег хакеры использовали приложения Fitness Balance и Calories Tracker.

Отметим, что в настоящий момент программы удалены из App Store.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.