Хакеры крали деньги у пользователей iPhone с помощью фитнес-приложений

Нью-Йорк, 5 декабря. Специалист по компьютерной безопасности компании ESET обнаружил в AppStore два вредоносных фитнес-приложения, которые крали деньги у пользователей Apple.

Злоумышленники использовали функцию распознавания отпечатка пальца в смартфонах от Apple. Так, во время первого открытия приложения пользователя просили отсканировать отпечаток пальца якобы для разработки диеты.

Однако после сканирования открывалась страница платной версии программы, а сканирование отпечатка пальца подтверждало ее покупку. При этом копия «улучшенной» версии программы обходилась пользователю в 120 долларов.

Специалист по компьютерной безопасности Лукас Стефанко опубликовал расследование в блоге компании ESET. По его словам, для кражи денег хакеры использовали приложения Fitness Balance и Calories Tracker.

Отметим, что в настоящий момент программы удалены из App Store.