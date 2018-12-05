Киев, 5 декабря. Украинский президент Петр Порошенко рассказал, кто победит на выборах президента Украины в случае их переноса. По его мнению, это будет президент России Владимир Путин.

«Если мы перенесем президентские выборы, будет только один победитель в этой ситуации, и имя этого победителя — господин Путин», — заявил в интервью Bloomberg Порошенко.

Напомним, отношения между Россией и Украиной обострились, после задержания в Керченском проливе пересекших российскую границу украинских военных кораблей. Инцидент произошел 25 ноября. Российская сторона отмечает, что украинские суда не реагировали на законные требования пограничников и выполняли опасные маневры. В России считают действий украинских военных спланированной провокацией. Задержанные моряки арестованы на два месяца по обвинению в нарушении государственной границы России.

На Украине инцидент использовали в качестве повода для введения военного положения в 10 областях страны. Изначально предполагалось, что режим будет действовать на всей территории Украины в течение 60 дней, но в итоге Петр Порошенко предложил сократить срок его действия до 30 дней, так как под угрозой оказались назначенные на 31 марта президентские выборы.

По словам украинского президента, введение военного положения не привело к ограничению «ни малейших конституционных прав» на Украине. Мера потребовалась, чтобы увеличить обороноспособность армии, заявил Порошенко.

Ранее Газета.ru сообщила, что, по мнению украинского журналиста Дмитрия Гордона, сроки военного положения и области его имплементации были «скорректированы» с учетом мнения правительств западных стран.