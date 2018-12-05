Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Антонов заявил о необходимости РФ и США вместе противостоять глобальным угрозам

234
0 Оставить комментарий

Антонов заявил о необходимости РФ и США вместе противостоять глобальным угрозам

Вашингтон, 5 декабря. Бороться с мировыми и глобальными угрозами Россия и США могут только вместе, как это было во время Второй мировой войны. Об этом заявил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов во время выступления в посольстве РФ по случаю 77-й годовщины контрнаступления советских войск под Москвой.

Российский дипломат констатировал, что на сегодняшний день «все более активно предпринимаются попытки переписать страницы истории Великой Отечественной войны». Антонов указал на то, что желающие переписать историю преследуют свои интересы и не брезгают осквернением светлой памяти миллионов героев.

«Хотел бы заверить, что подобные действия будут встречать самый решительный отпор с нашей стороны», — подчеркнул он.

Он обратил внимание на то, что Вторая мировая война ясно показала, что плодотворное противодействие экзистенциональным угрозам возможно только при наличии сотрудничества и координации действий.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.