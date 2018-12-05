Антонов заявил о необходимости РФ и США вместе противостоять глобальным угрозам

Вашингтон, 5 декабря. Бороться с мировыми и глобальными угрозами Россия и США могут только вместе, как это было во время Второй мировой войны. Об этом заявил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов во время выступления в посольстве РФ по случаю 77-й годовщины контрнаступления советских войск под Москвой.

Российский дипломат констатировал, что на сегодняшний день «все более активно предпринимаются попытки переписать страницы истории Великой Отечественной войны». Антонов указал на то, что желающие переписать историю преследуют свои интересы и не брезгают осквернением светлой памяти миллионов героев.

«Хотел бы заверить, что подобные действия будут встречать самый решительный отпор с нашей стороны», — подчеркнул он.

Он обратил внимание на то, что Вторая мировая война ясно показала, что плодотворное противодействие экзистенциональным угрозам возможно только при наличии сотрудничества и координации действий.