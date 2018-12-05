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В Госдуме РФ предложили отменить налог на автомобили старше десяти лет

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В Госдуме РФ предложили отменить налог на автомобили старше десяти лет

Москва,5 декабря. Депутат Госдумы РФ предложил отменить налог на автомобили старше десяти лет, чья рыночная стоимость не превышает миллиона рублей.

С соответствующим предложением к министру промышленности и торговли Денису Мантурову обратился депутат от ЛДПР Василий Власов. По его словам, многим российским гражданам приходится в силу невысокого уровня благосостояния приобретать автомобили с пробегом. При этом средний возраст подержанного автомобиля в России превышает десять лет, подчеркнул депутат.

«Облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния», — написал Власов.

Как сообщают РИА Новости, также депутат высказал мнение, что два автомобиля с одинаковой мощностью двигателя, но разными годами производства обладают серьезной разницей в стоимости, поэтому налог за мощность двигателя «не может быть вполне справедливым».

Власов попросил министра торговли и промышленности проанализировать возможность предложения по отмене транспортного налога на автомобили старше десяти лет.

Автор: Денис Коробейников
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