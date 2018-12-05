Москва, 5 декабря. Более 72% россиян при симптомах ОРВИ продолжают ходить на работу. Больничный берет лишь каждый пятый работник, свидетельствуют данные опроса.

«Мужчины и женщины выбирают болеть на работе. В случае ОРВИ больничный берет каждый пятый (19%), 72% продолжают ходить на работу. Есть и те, кто может работать из дома без больничного — таких оказалось только 9%», — цитирует пресс-службу проекта Mail.ru «Здоровье» ТАСС.

По данным опроса, 39% респондентов в текущем году не были в поликлинике ни разу, 37% опрошенных обращались за медицинской помощью два-четыре раза. Чуть больше трети участников опроса, которые обращались к врачу, заявили о недовольстве качеством консультации. Примерно столько же респондентов высказали обратное мнение.

Постоянно откладывают визит к врачу почти треть россиян, каждый пятый респондент заявил, что «относится к посещению медучреждений как к необходимости». До последнего откладывают визит в поликлинику 27% участников опроса, 44% обследуются только в критической ситуации.

О наличии хронических болезней заявили 60% респондентов. Но 46% участников опроса признались, что не следят за статусом заболевания.