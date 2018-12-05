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Рис может быть опасен для организма человека — ученые

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Рис может быть опасен для организма человека — ученые

Новый Орлеан, 5 декабря. Согласно результатам исследований, проведенных биологами США, зерна риса способны накапливать большое количество мышьяка и других токсинов, опасных для человека.

О потенциальной опасности, которую могут таить в себе рисовые зерна, ученые рассказали на конференции  Общества анализа рисков, прошедшей в Новом Орлеане.

«Мы провели первую систематическую оценку того, как много мышьяка содержат в себе типичные зерна риса, и изучили то, как много его попадает в организм при переваривании пищи», — сообщил Чжэн Чжоу из университета Индианы (США).

Согласно полученным результатам, рис накапливает в себе большое количество мышьяка, большая часть которого остается в его мякоти в виде неорганических соединений, а не встраивается в работу клеток этого растения. До 80% мышьяка попадает в рисовые зерна из воды, и примерно такое же его количество проникает в тело человека при переваривании пищи. 

Ученые делают вывод, что власти стран Азии, а также других государств, где составляет существенную долю повседневного рациона жителей, должны уделять особое внимание проверке злака на содержание мышьяка.

Напомним, мышьяк, который может содержаться в пище и воде, водопроводных трубах, посуде и в других предметах быта, часто приводит к развитию тяжелых нарушений в работе мозга и тела человека.

Как сообщал «Пятый канал», ранее шведские ученые выявили содержание мышьяка, примерно в 50 раз превышающее предельно допустимую норму, в смесях для детского питания, куда вредное вещество попало, видимо, из зерен риса.

Автор: Константин Терехов
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