Экс-глава МИД Польши опроверг «миф» о хороших отношениях с Россией

Варшава, 5 декабря. Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что хорошие отношения с Россией не дали бы Польше привилегии.

В интервью порталу Niezalezna Ващиковский назвал мифом утверждение о том, что в случае хороших отношений с Москвой Польша стала бы «страной с молочными реками и кисельными берегами».

«Это миф. Россия никогда не будет нас воспринимать как страну, которой можно давать привилегии», — заявил Витольд Ващиковский.

Варшава нередко выступает с антироссийскими заявлениями, в этом ее поддерживают некоторые западные политики. Ранее Газета.ru сообщила, что посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер назвала Польшу «бастионом», защищающим регион «от российской агрессии».