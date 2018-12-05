«Лукавство чистой воды»: в Совфеде РФ отреагировали на ультиматум Помпео

Москва, 5 декабря. Россия не может выполнить требование госсекретаря США Майка Помпео и «вернуться» к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку соблюдает ДРСМД. Об этом заявил член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

По его словам, заявление Помпео выглядит странно, как будто Россию в чем-то уличили и потребовали исправиться. Морозов подчеркнул, что требования Помпео являются «лукавством чистой воды».

«Мы его [ДРСМД] и не нарушали. Поэтому выполнить условия господина Помпео не можем по определению. Лукавство чистой воды», — подчеркнул Морозов.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США призывают Россию «вернуться к выполнению договора» в течение двух месяцев, иначе Вашингтон приостановит свои обязательства по ДРСМД.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтону прекрасно известно о соблюдении Москвой ДРСМД. Сенатор Алексей Пушков назвал заявление Помпео «технологией выхода США из ДРСМД».