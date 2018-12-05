ВС Украины за сутки шесть раз нарушали режим перемирия — ЛНР

Луганск, 5 декабря. Как сообщают в оборонном ведомстве Луганской народной республики, киевские силовики за истекшие сутки шесть раз обстреляли позиции народной милиции ЛНР.

В ЛНР подчеркнули, что обстрелы велись не только из стрелкового оружия, но также минометов, вооружения БМП и гранатометов.

«Обстрелам подверглись районы поселка Калиново, сел Желобок, Веселогоровка, Логвиново, Смелое, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской», — предает агентство Луганскинформцентр.

Напомним, с полуночи 25 августа нынешнего года между Украиной и ДНР, а также ЛНР объявлен режим так называемого «школьного перемирия». Как сообщала «Комсомольская правда», о введении режима тишины в телефонном разговоре 22 августа договорились руководители России, Германии, Франции и Украины, после чего cтороны конфликта выразили готовность придерживаться мирных обязательств.

Отметим, нарушения «школьного перемирия» со стороны украинских силовиков фиксируются практически ежедневно.