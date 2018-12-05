Вице-премьер Украины призвала Македонию ввести санкции против России

Москва, 5 декабря. Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на встрече с премьер-министром Македонии Зораном Заевым призвала Загреб ввести санкции против России.

Климпуш-Цинцадзе назвала Македонию «дружественной страной» и кандидатом на членство в Евросоюзе и призвала Загреб «присоединиться к европейской политике», введя санкции против России. Зоран Заев заявил, что Македония будет поддерживать Украину на международных площадках.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что ждет от Запада конкретных действий в связи с инцидентом в Керченском проливе, сообщает Газета.ru. По его словам, в будущем возможно введение антироссийских «азовских санкций».