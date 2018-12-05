Франция и Британия не представили в ООН никаких доказательств против Ирана — постпредство РФ

Нью-Йорк, 5 декабря. Франция и Великобритания, созвавшие заседания Совбеза ООН из-за данных об испытаниях баллистических ракет в Иране, не представили никаких доказательств в пользу своих обвинений, сообщили в постпредстве РФ в Организации объединенных наций.

О том, что доказательства нарушения Тегераном резолюции Совета безопасности ООН так и не были представлены, ТАСС рассказал официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский, который поделился итогами прошедших накануне в закрытом режиме консультаций.

«РФ не обладает какими-либо сведениями о том, что Иран 1 декабря испытывал баллистическую ракету, спроектированную для доставки ядерных боеприпасов. Также никаких свидетельств об этом не было представлено ни Великобританией, ни Францией», — заявил Стржижовский.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что Иран провел испытания баллистической ракеты, которая может переносить несколько боеголовок, вопреки резолюции Совбеза ООН.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, власти Ирана в ответ на это заявили, что не нуждаются в чьем-либо разрешении на проведение испытаний своих ракет.