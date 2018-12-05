«Письмо о Боге» Эйнштейна продали на аукционе за 2,8 млн долларов

Нью-Йорк, 5 декабря. «Письмо о Боге», написанное физиком Альбертом Эйнштейном, продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за сумму около трех миллионов долларов.

Изначально аукционный дом выставил его за 1,5 миллиона долларов, однако лот ушел за 2 892 500 долларов.

Письмо продавалось в оригинальном конверте. Эйнштейн написал его на немецком языке 3 января 1954 года. В тексте ученый сделал несколько исправлений.

Эйнштейн написал письмо немецкому философу еврейского происхождения Эрику Гуткинду после прочтения его книги «Выбери жизнь: Библейский призыв к восстанию», сообщают «Известия».

«Слово «бог» для меня не более чем выражение и продукт человеческих слабостей, Библия — собрание почитаемых, но все еще довольно примитивных легенд», — написал Альберт Эйнштейн в тексте письма.

Отметим, что Эйнштейн написал «Письмо о Боге» за год до своей смерти.