Госдеп США обвинил Россию во «лжи» при обсуждении проблемы ДРСМД

Вашингтон, 5 декабря. В Госдепартаменте США обвинили Москву во «лжи и запутывании» при обсуждении проблем, связанных с договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

В официальном заявлении Госдепартамента Соединенных Штатов отмечается, что с 2014 года по инициативе Вашингтона было проведено пять совещаний экспертов, включая две встречи комиссии, отвечающей за выполнений условий ДРСМД.

«На каждой из этих встреч Соединенные Штаты оказывали давление на Россию в связи с ее ракетами, призывали вернуться в режим соблюдения (договора РСМД — прим.ред.), подчеркивая критически важный характер наших обеспокоенностей. Эти действия были встречены отрицанием, запутыванием и ложью», — сообщают в Госдепе.

Как пишет «ФедералПресс», 3 декабря Вашингтон объявил о своем выходе из ДРСМД через 60 дней в том случае, если РФ не приведет доказательств соблюдения договора. США обвиняют Москву в разработке и приеме на вооружение ракетной системы 9M729 в нарушение соглашения. В России, в свою очередь, заявляют, что радиус действия ракеты, о которой идет речь, не превышает обозначенных в договоре РСМД 500 км.

Напомним, что российские официальные лица неоднократно отмечали, что Москва строго выполняет все условия Договора РСМД. Вооруженные силы США в то же время, как рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, относятся к выполнению пунктов соглашения «весьма безответственно».