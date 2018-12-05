В Госдепартаменте опасаются, что инцидент в Керченском проливе станет прецедентом в мире

Вашингтон, 5 декабря. Американские власти опасаются, что инцидент в Керченском проливе может стать прецедентом в других частях мира. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента журналистам.

По его словам, США беспокоятся о демонстрации такой силы во многих местах в мире, где проходят американские суда и идет торговля.

«Есть много международных проходов – морских проходов – на Ближнем Востоке, в Азии. Мы не хотим, чтобы это [инцидент в Керченском проливе] стало прецедентом», — заявил представитель ведомства.

Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля нарушили границу России в Черном море и были задержаны пограничниками. Возбуждено уголовное дело. Российские власти назвали действия ВМС Украины провокацией. Экипажи украинских кораблей помещены под стражу на два месяца.

Как сообщали «Известия», представитель Госдепартамента США заявил 5 декабря, что Россия должна отпустить украинских моряков, «иначе ее ждут боль и последствия».