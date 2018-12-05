«Люди будут терять рабочие места»: экс-депутат ВР предупредила о последствиях ухода российского бизнеса с Украины

Киев, 5 декабря. Экс-депутат Верховной рады (ВР) Анна Герман предупредила о последствиях ухода российского бизнеса с Украины.

Политик в эфире украинского телевидения прокомментировала письмо генерального прокурора Украины Юрия Луценко президенту страны Петру Порошенко и секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александру Турчинову, в котором предлагалось ввести персональные ограничительные меры к «отдельным физическим и юридическим лицам РФ».

Экс-депутат отметила, что Украине нужно привлекать «каких угодно» инвесторов. По ее словам, у «денег нет границ», и инвестируемые в страну средства дают работу украинцам.

«Если мы будем сворачивать бизнес, это будет означать только одно — что люди будут терять рабочие места. На те российские предприятия, которые работают на Украине, не привозят людей с Кремля, чтоб они работали, а берут местных жителей», — заявила Анна Герман.

Политик напомнила, что Петр Порошенко выбрал слоганом своей социальной рекламы фразу «прочь от Москвы». Но, по мнению Герман, нужно думать не о том, чтобы показать «какие мы антироссийские», а ставить вопрос о благе людей.

«Я понимаю, что основной лозунг этой избирательной компании — «прочь от Москвы», но я хотела бы, чтобы главным лозунгом был «прочь от нужды», не «прочь от Москвы», а «прочь от нужды, прочь от бедности, прочь от унижения со стороны власти», — заключила экс-депутат.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Юрий Луценко предложил президенту Украины и секретарю СНБО ввести «специальные экономические и другие ограничительные меры» против российских граждан и компаний, в том числе блокирование их активов на территории страны. По мнению Луценко, россияне и российские компании стали монополистами в ряде сфер украинской экономики.