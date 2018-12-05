Спецпрокурор Мюллер не стал требовать тюремного заключения для бывшего помощника Трампа

Вашингтон, 5 декабря. Бывший помощник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн не заслуживает тюремного заключения. Об этом написал спецпрокурор Роберт Мюллер в документах, которые подал в суд столичного округа Колумбия во вторник.

В документах сообщается, что наиболее мягкий приговор для него не подразумевает тюремное заключение из-за того, что Флинн оказывал содействие следствию по делу «о вмешательстве России в выборы США», сообщает ТАСС.

Отметим, что приговор Майклу Флинн вынесут 18 декабря 2018 года во время следующих слушаний по делу бывшего помощника Трампа.

Напомним, бывший помощник Трампа ушел в отставку в феврале 2018 года из-за того, что не проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах послом США в РФ Сергеем Кисляком. Флинн признал свою вину в суде в декабре 2017 года, сообщала «Газета.ru».

Отметим, дело о якобы «вмешательстве России» в выборы США идет два года. За это время следователи не сумели предоставить никаких доказательств.