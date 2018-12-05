Французские СМИ рассказали о причинах международных успехов Путина

Париж, 5 декабря. Великолепное образование президента РФ Владимира Путина, по мнению французских журналистов, выступает важным фактором многочисленных успехов России на международной арене.

Журналисты французской газеты Le Figaro объясняют успехи Путина в решении проблем международного характера высоким уровнем его образования. Как отмечает издание, важную роль играют знания президента в области географии, геополитики и особенностей разных народов и стран.

В качестве примера газета приводит случай, когда Владимир Путин прервал выступление министра сельского хозяйства РФ Владимира Ткачева, рассказывавшего о перспективах поставок российской свинины в Индонезию. Президент возразил, что экспорт свинины в преимущественно мусульманскую страну не может быть успешным.

«В отличие от других мировых лидеров, он осознает связанную с культурой разницу в образовании и складе ума других народов, что позволяет ему вести более продуманную политику», — приводит цитату из статьи РИА Новости.

Как отмечают французские журналисты, коллеги Путина по международной арене зачастую проигрывают ему в образованности. Так, Николя Саркози и Джордж Буш не знали разницы между шиитами и суннитами, что привело к катастрофе в их политике на Ближнем Востоке. Дональд Трамп путает Австрию и Австралию, а Эммануэль Макрон называет Гвиану, французское владение в Южной Америке, островом, добавляет газета.

Все это, делают вывод авторы статьи, приводит к множеству серьезных ошибок в международной политике, за которые в дальнейшем приходится расплачиваться другим странам. Так, вторжение американцев в Ирак в 2003 году привело к появлению ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ), и, как следствие, к войне в Сирии.

По данным «Газеты.ру», президент России Владимир Путин закончил юридический факультет Ленинградского Государственного университета (сейчас СПбГУ — прим.ред.), после чего поступил в московскую Высшую школу КГБ №1, из которой выпустился в начале 1980-х годов.



1 Организация запрещена на территории РФ.