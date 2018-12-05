Россия может начать участие в создании международной окололунной станции после 2026 года

Москва, 5 декабря. В случае принятия решения об участии в проекте строительства международной окололунной станции The Gateway, Россия сможет включиться в ее создание не ранее 2026 года. Об этом говорится в проекте принятого по итогам совместного заседания Роскосмоса и РАН решения.

«Участие в создании и эксплуатации международной окололунной станции при принятии решения о реализации международного проекта и участии в нем России», — цитирует задачи лунной программы РФ на период с 2026 по 2030 годы РИА Новости.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в 2025 году на Луне может начаться строительство национальной российской станции. Первым делом на спутник будет отправлен «базовый модуль», после к нему будут пристыковываться прилетевшие с Земли взлетно-посадочные модули и космические корабли.