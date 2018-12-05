Сирия: крупнейший арматурный завод в САР возобновит работу до конца 2018 года

Дамаск, 5 декабря. Сирийский завод по производству арматуры «Аль-Шарк» в Алеппо, закрывшийся в 2012 году, возобновит свою деятельность в декабре. Об этом заявил журналистам технический директор предприятия Фади Жнейдан.

По его словам, завод являлся крупнейшим предприятием на севере Сирии, на котором работало около 200 человек. Жнейдан подчеркнул, что завод обеспечивал продукцией не только сирийский рынок, но и другие страны. Всего в сутки производилось до 700 тонн арматуры.

Технический директор рассказал, что в 2012 году дороги по подвозу сырья закрылись из-за войны и завод перестал функционировать.

«Восстановление завода началось в 2015 году, и мы рассчитываем, что запуск предприятия состоится до конца этого года», — заявил Фади Жнейдан.

К настоящему момент отремонтировано 15 из 16 станков, необходимых для производства арматуры. По словам руководства предприятия, первая партия металла будет закуплена до конца года. Тогда же на заводе запустят первую плавильную печь. Предприятие может выйти на довоенные объемы производства в 2019 году, подчеркнул Жнейдан.